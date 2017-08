Speurtocht voor kinderen in Hortus Haren nog tot 1 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Van 12 augustus tot 1 oktober is er een nieuwe speurtocht voor kinderen van 5 – 9 jaar in de Hortus Haren: Alice in Onder-Wonderland. Tijdens de normale openingstijden van de Hortus kan deze speurtocht op eigen gelegenheid worden gelopen.

Op woensdag 16 en 23 augustus kunnen de kinderen om 14.00 uur onder begeleiding van een gids deze speurtocht lopen. In deze speurtocht zien ze hoe Alice in Onder-Wonderland terechtkomt en welke avonturen ze daar beleeft met o.a. de slak, de das, de glimworm en de mieren. Voor deze begeleiding van de speurtocht gelden de normale entreekosten en € 1,00 toeslag, incl. een glas ranja. De start is vanuit het entreegebouw.

De speurtocht is gemaakt door Toos Flentge, de illustraties zijn verzorgd door Alies Meerman en Josine Kamstra.