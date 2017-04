Spoedig moet duidelijk zijn of de tank er ligt of niet

Door: Redactie

Aan de Reigerlaan in Paterswolde wordt sinds deze week onderzoek gedaan naar de Canadese Shermantank die volgens getuigen in de aarde gezakt moet zijn in 1945. De tank zonk weg toen bevrijders een bezoekje wilden brengen aan een bewoner van de Reigerlaan. Zij wisten klaarblijkelijk niet dat de aarde daar boterzacht is.

Het onderzoek volgt op de recente publicatie in Haren de Krant (december 2016). In een artikel vroeg Harenaar4 Sietze Dunning aandacht voor dit verhaal. Met een grondradar is maandag door de bedrijven TerraCarta en Geomaat gezocht op de plek waar de tank in de grond zou zitten. De gegevens worden nu uitgelezen en geïnterpreteerd.