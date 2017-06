Spreken op uitvaarten, voor Desiree Brink is het haar vak

Door: Désirée Boerema

De meeste mensen vinden het moeilijk om te spreken op een uitvaart. Desiree Brink heeft er haar vak van gemaakt. Ze schrijft afscheidstoespraken en draagt deze voor tijdens uitvaarten. Iets wat menigeen van ons niet zou durven of kunnen. Waarom heeft zij eigenlijk voor dit vak gekozen?

Funerair spreker

Zo’n 11 jaar terug heeft ze op de uitvaart van haar moeder gesproken. Toen is het balletje gaan rollen. Ze sprak wel eens voor goede vrienden en van het een kwam het ander. Ruim een jaar later startte ze haar eigen bedrijf als funerair spreker. Ze schrijft levensverhalen van mensen die komen te overlijden of zijn overleden. “Ik werk graag met mensen en bewonder elk mens zoals hij of zij is. Het is heel bijzonder om iemand te mogen steunen op een van de meest kwetsbare momenten in het leven”.

Levensverhalen

Er komt iemand te overlijden, en dan? Desiree: “Meestal neemt de uitvaartverzorger contact op. Die ziet goed wat voor spreker bij het gezin past. Soms word ik rechtstreeks benaderd, wanneer mensen me een keer hebben horen spreken.” Ze spreekt niet alleen met nabestaanden. Sommige mensen die terminaal zijn, willen graag zelf hun verhaal nog doen. Zij willen hun nabestaanden die zorg uit handen nemen. Het gesprek vooraf samen met de naasten is al een belangrijk element in het proces van afscheid nemen. Kostbare ogenblikken worden nog gedeeld met elkaar.

Diversiteit aan mensen

In dit vak kom je bij veel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden over de vloer. Door rust uit te stralen, goed te luisteren, goed in te leven in de situatie voelt Desiree zich snel verbonden met de mensen. Desiree: “Om de overledene zo goed mogelijk neer te zetten zoals hij of zij was, is het van belang dat alles wordt besproken, al hoeft niet alles met name benoemd te worden in de toespraak. Een vertrouwensband opbouwen is hierbij heel belangrijk.”

Afscheidstoespraak

Bij het schijven van de afscheidstoespraak gaat ze in op wie de persoon was, wat belangrijk voor diegene was en wat hij of zij achterlaat. Desiree: “Niemand heeft voor niets geleefd. Daar geloof ik in.” Het is de kunst om er een stukje luchtigheid in te brengen. Ze noemt als voorbeeld een uitvaart van een man die altijd heel druk was met de hengelsport. Soms wat te druk als je het aan zijn familie vroeg. Ze begon de toespraak met: “Er is één ding die ik nooit zou willen missen…..” ze keek de zaal in en bleef even stil, waarde de hele zaal volmondig reageerde: “vissen”. Een moment van kippenvel.

Insteek is dat mensen na de plechtigheid met een ‘goed’ gevoel naar huis gaan. Als iemand nadien vraagt of ze misschien een familielid is, voelt ze dat ze heel dichtbij gekomen is. Dat geeft haar de energie om haar vak uit te oefenen.

Wie op een laagdrempelige manier kennis wil maken met verschillende uitvaartverzorgers, een funerair spreker, kan 21 mei naar natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext komen. Zie ook: www.desireebrink.nl

