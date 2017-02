Stamppotbuffet Word Servants was succes: 2300 euro opgehaald – lees meer…

Door: Redactie

Onlangs organiseerde Word Servants Haren een stamppotbuffet in Sassenhein. De opbrengst kwam ten goede van de projecten die enkele Hareners gaan dienen in ontwikkelingslanden.

Maar liefst honderdnegentig mensen kwamen langs om zelf te genieten van de verschillende soorten stamppot. Voor zoveel gasten was er uiteindelijk 75 kg stamppot gekookt, zijn er 200 gehaktballen gebraden en 50 rookworsten opgewarmd. Daarom stonden vanaf 10.00 uur stonden er vrijwilligers klaar om de actiegroep Haren te helpen bij de voorbereiding. De World Servants groep is de gasten en vrijwilligers dankbaar voor hun steun net als Sassenhein voor het beschikbaar stellen van de locatie. Al het harde werken en vele eten was niet zonder beloning. In totaal is er ruim € 2.300,- opgehaald, samen met alle donaties heeft de actiegroep hiermee al bijna de helft van het benodigde bedrag bij elkaar. Daarom was dit zeker niet de laatste actie. Zo kunt u vanaf nu de World Servants groep sponsoren met uw boodschappen bij de Jumbo’s in Haren. Zie www.wsharen.nl

De organisatie was in handen van Ruben Eisses, Bernies Bos, Nanke van den Brink, Theo Bos, Paulien Kok en Jacob Boonstra