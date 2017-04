Station Haren was voor één dag ‘Groningen-Zuid’: 1 april

Door: Redactie

Het bericht (elders op deze pagina’s) dat het station van Haren alvast zou worden omgedoopt in Groningen-Zuid was onze bijdrage aan de 1 apriltraditie, die ons allemaal even helpt met relativeren. Eens per jaar mogen we nepnieuws verspreiden, vinden we.

We hebben gisteren de reactie die ons ontmaskerden niet geplaatst, maar doen dat vandaag wel. Eerlijk is eerlijk, veel mensen zullen direct gedacht hebben dat het niet klopte. Ook dit jaar dankt de redactie in het bijzonder Hans Meles uit Haren voor zijn medewerking.

Zie ook: http://www.harendekrant.nl/station-haren-wordt-station-groningen-zuid/