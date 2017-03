Station Haren wordt ‘Station Groningen-Zuid’ – lees meer…

Door: Redactie

Hoewel de bestuurlijke herindeling nog niet geheel is afgerond, anticipeert de N.V. Nederlandse Spoorwegen alvast op de nieuwe gemeente Groningen. Vanaf deze zomer krijgt station Haren een nieuwe naam: station Groningen-Zuid. Deze naamsverandering past in het beleid van de NS, volgens woordvoerder Jan Dinsana. “We noemen onze stations niet meer naar kleine dorpen en gehuchten, maar zoveel mogelijk naar (grote) steden. Dit beleid hebben we vorig jaar ingezet en onze reizigers zijn er blij mee, het brengt een stuk duidelijkheid.” Op de vraag of het zeker is dat het station nog lang zal bestaan, geeft Dinsan een duidelijk antwoord: “ Haren heeft een reizigers-potentieel van ca. 20.000 reizigers, het agglomeraat Groningen heeft ruim twaalf keer zoveel.”

Op social media zijn de meningen zeer divers. Vrijwel iedereen vindt de naamswijziging in Groningen-Zuid een logische keus, met de eventuele sluiting van het station in Haren heeft men meer moeite. Zo wordt met name P+R, het gratis parkeren bij het station Haren, bijzonder gewaardeerd. Een besluit over het eventueel sluiten van het station wordt in het najaar van 2022 verwacht.