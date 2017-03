Steuntje in de rug bij solliciteren op 13 april

Nieuws:

Door: Redactie

Walk & Talk: het sollicitatiegesprek, zo doe je dat!



Op donderdag 13 april om 10.00 uur is Eline Sluys van bureau Coaching & Training te gast bij Walk & Talk, de koffiepauze voor werkzoekenden in Bibliotheek Haren.

Veel mensen vinden het lastig om zichzelf overtuigend te presenteren tijdens sollicitatiegesprekken Ze worden zenuwachtig van het idee dat zij zichzelf moeten verkopen, en dat roept spanning op. “Het is helemaal niet nodig is om jezelf te verkopen als je succesvol wilt solliciteren. Je hoeft niet te veranderen in een ‘gewiekste verkoper’ om een ijzersterke indruk te maken”, aldus Eline Sluys. In deze workshop leert ze je hoe jij je sterke punten overtuigend over kunt brengen op een manier die bij je past.

Met effectief communicatiegedrag, kennis over het verschil tussen extraverte en introverte mensen en een groei-mindset. Concrete handvatten waarmee je verder kunt!

Eline Sluys is werkzaam als coach en trainer. Ze is auteur van het boek Succesvol solliciteren voor introverte mensen.

Walk & Talk

Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom bij Walk & Talk in Bibliotheek Haren. Walk & Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen en waar men praktische tips krijgt die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan.

Met Walk & Talk biedt de bibliotheek werkzoekenden op een toegankelijke manier de kans zich te laten informeren, te netwerken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Werk zoeken kan veel tijd en energie kosten. Bovendien is de manier waarop je werk vindt is totaal veranderd de afgelopen jaren.

Walk & Talk is voor iedereen die op zoek is naar werk en daar wel wat inspiratie en positieve energie bij kan gebruiken.

Waar: Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Wanneer: Donderdag 13 april

Programma:

9.30 uur: inloop met koffie en thee

10.00 uur -11.00 uur: Workshop door Eline Sluys

Meer informatie: biblionetgroningen.nl/walkentalk

Deelname is gratis, net als de koffie en thee.