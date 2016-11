Stichting Kinderopvang Haren tijdelijk dicht na vondst van asbest locatie Waterhuizerweg

Nieuws:

Door: Redactie

Het kinderdagverblijf van de Stichting Kinderopvang Haren (SKH) aan de Waterhuizerweg 7 blijft donderdag 3 november uit voorzorg gesloten. Dit hebben de Stichting Kinderopvang Haren (SKH), de gemeente Haren en de GGD vandaag besloten naar aanleiding van de resultaten van een asbestinventarisatie van het pand. Uit de inventarisatie is namelijk gebleken dat er sprake is van de aanwezigheid van asbest op de zolder. Deze ruimte is alleen voor opslag in gebruik en niet toegankelijk voor kinderen.

Er is op dit moment dan ook geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een gezondheidsrisico. Echter, alle partijen willen het zekere voor het onzekere nemen. Daarom wordt vandaag nog een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd in het gehele gebouw. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting morgenmiddag bekend.

Veiligheid kinderen, ouders en medewerkers staat voorop

De veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers staat voorop en daarom hebben SKH, de gemeente Haren en de GGD gezamenlijk besloten om de locatie aan de Waterhuizerweg morgen te sluiten in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Medewerkers en betrokken ouders zijn inmiddels geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden van de resultaten.

Asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie is onlangs uitgevoerd door SKH, omdat SKH het voornemen heeft het pand aan de Waterhuizerweg van de gemeente Haren te kopen. De gemeente Haren is dus eigenaar van het pand en SKH huurt de ruimte.