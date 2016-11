Storm velt boom in Onnen – lees meer

Door: Redactie

Zondagmiddag trok er stormachtig weer over onze provincie, op verschillende plekken in de regio ondervonden mensen stormschade. En moesten meerdere brandweerkorpsen uitrukken voor loshangende takken, dakplaten of omgewaaide bomen.

In Haren werd de brandweer omstreeks half vier gealarmeerd voor een stormschade aan de Felland/Boerlandspad. Op een fietspad vlakbij Onnen was een boom omgewaaid en blokkeerde de doorgang van wandelaars en/of fietsers. Met behulp van een kettingzaag heeft men het pad weer vrijgemaakt.

Ook aan de Kromme Elleboog waaide een grote tak uit een boom. Deze is in stukken gezaagd.

Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant / 112Haren