Strijd om herindeling wordt feller, oud-raadslid zegt dat fusie noodzakelijk is: ‘Populisme en feiten verdraaien’

Nieuws:

Door: Redactie

Oud-raadslid voor het CDA René Valkema is een vurig voorstander van de fusie van Haren met Groningen/Ten Boer. Vandaag publiceerde het Dagblad van het Noorden een opiniestuk van zijn hand, waarin hij de huidige situatie als ‘bestuurskramp’ duidt. Hij zegt dat de houding van Haren de afstand tussen burger en politiek groter maakt.

In het stuk schetst hij een verzwakte gemeente Haren, die met kunst- en vliegwerk (en bezuinigingen op voorzieningen) probeert te bewijzen dat men als zelfstandige gemeente kan blijven functioneren. Voorts omschrijft hij Haren als een ‘zwerver’, die de afgelopen jaren standpunten heeft herzien. Zo begon Haren in 2013 met een ‘akkoord’ op de fusie met Groningen, maar herzag dat standpunt na de verkiezingen van 2014, waarbij een referendum aantoonde dat de meerderheid van de bewoners tegen fusie met Groningen was. Volgens Valkema ging Haren later weer overstag en zou hebben ingezien dat fusie wenselijk was, maar dan met Tynaarlo. Nadat de deur van Tynaarlo dicht bleek ging Haren weer de koers van de zelfstandigheid varen.

Volgens Valkema heeft de provincie keurig en wettelijk correct de fusie in gang gezet door op te schalen naar artikel 8 van de Wet Arhi, die herindelingen regelt. Haren op haar beurt weigert over fusie te overleggen en wentelt bezuinigingen af op verenigingen en burgers. Hij wijst erop dat de OZB in Haren behoorlijk gaat stijgen. “Het is een populistische voorstelling van zaken, die de inhoudelijke feiten verdraait”, aldus de gewezen politicus. En daarmee wordt heel duidelijk dat de voorstanders van de fusie en de tegenstanders dezelfde argumenten gebruiken. De ‘ander’ verdraait feiten en geeft onjuiste informatie’. Wat is nu waarheid? Die vraag moet de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken in januari gaan beantwoorden. De hoorzitting zal veel weg hebben van een rechtszaak, waar rechters aan waarheidsvinding moeten doen en waar strijdende partijen elkaar bestoken en vooral elkaar tegenspreken.

Valkema besluit met de stelling dat Haren haar burgers, organisaties en eigen personeel ‘in de steek laat’.