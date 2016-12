Studenten verpleegkunde positief over ouderenzorg na stage bij ZINN

Nieuws:

Door: Redactie

Na een gevarieerde stageweek is het beeld van de meeste HBO Verpleegkunde studenten over werken in de ouderenzorg positief veranderd. Dit blijkt uit het onderzoek dat ZINN (Zorgorganisatie in Noord Nederland) voor én na de stage heeft uitgevoerd onder de bijna 100 studenten. De Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen en ZINN (o.a. De Dilgt in Haren) zijn een samenwerking aangegaan.

Op dag één van de stageweek denkt 8% van de studenten in de ouderenzorg te willen werken. Op dag vijf is dat gestegen naar maar liefst 66%. Met name de diversiteit en variatie in de ouderenzorg spreekt aan. Aan het begin van de stage heeft 78% van de studenten geen goed beeld van het werk als verpleegkundige. Aan het eind van de stage is dit nog maar 3%. Ook het werken in de thuiszorg sprak aan. Zo zeer dat een aantal studenten er wel stage willen lopen.

Ouderenzorg is vaak niet de eerste keuze van studenten die HBO Verpleegkunde studeren. De branche lijkt op voorhand saai en eenzijdig. Niets is minder waar. Juist de combinatie van gezondheidsproblemen bij ouderen maakt het vak zo boeiend. Bovendien is een groep mensen vol levenservaring en interessante verhalen.

Binnen de ouderenzorg is een tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. De snelle veranderingen zorgen voor complexere zorg en meer maatwerk dan voorheen. Voor een juiste beeldvorming én het aanwakkeren van interesse is deze stageweek een prachtig initiatief. De Hanzehogeschool biedt totaal 300 eerstejaarsstudenten oriënterende stages, deels bij ZINN, deels bij andere organisaties.