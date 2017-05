Talentenmarkt World Servants

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens een dienstenveiling op 19 mei gaan mensen van World Servants talenten en behoeften proberen bij elkaar te brengen. De opbrengst van de veiling gaat naar World Servants. Gedurende de middag zal er livemuziek zijn. Fleur Peters en Michelle Bazuin gaan optreden

Het evenement zal worden gehouden in het ’t Gorechthuis aan de Hortuslaan 1 in Haren. Wij zal men u vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie en thee. Het programma zal om 19.30 uur beginnen, u kunt dan ongeveer twee uur lang genieten van de optredens en op de aangeboden diensten bieden. De entree is gratis, de aangeboden diensten kosten natuurlijk wel geld.

Heeft u een talent of dienst die u wilt aanbieden mail dan naar nanke@wsharen.nl. Wilt u alvast weten welke diensten er straks worden aangeboden kijk dan op www.wsharen.nl. Op dit moment staan er al hele leuke diensten op zoals, het bakken van een taart bij Rodenburg, een make-up workshop en een huiskamerconcert.