Team Energy Haren organiseert 24-uurs spinningmarathon

Het wordt een stunt: gedurende 24 uur kan er worden gespind tijdens een Spinning Marathon bij Team Energy aan de Hortuslaan in Haren. Start is zaterdag 27 januari en het evenement eindigt op 28 januari 21.00 uur. U kunt zich aanmelden via teamenergyharen@hotmail.com of telefonisch op: 050-5371295.

Het team probeert tijdens het openingsuur op 27 januari om 21.00 uur zoveel mogelijk Harense politici aan het spinnen te krijgen. Voorts daagt men iedereen uit om een uurtje te reserveren voor slechts 10.00 euro. De opbrengst gaat naar KWF, maar ook naar Het Behouden Huys en Lovely Leah Foundation.

Meer informatie

Team Energy organiseert een 24 uurs Spinningmarathon.

Veiling wielershirt: Bouke Mollema,Wilco Kelderman en Bolletjes trui(TDF)

De opbrengst van deze dag gaat volledig naar de KWF,

Behouden Huys Haren en Lovely LEAH Foundation.

De verbondenheid in het leven met en strijden tegen kanker is

de belangrijkste waarde van de Stichting Mont Ventoux.

www.grootverzettegenkanker.nl

Datum: 27 Januari tot 28 Januari 2017.

Aanvang: 21.00uur (24 uur’s marathon)

Elk heel uur start er een nieuwe uitdaging.

€10,00 per fiets per uur betalen aan de balie 27/28 Januari.

Team opgave (20 personen per uur) is mogelijk.

Bij opgave tijdstip aangeven.

Afsluiting 28 januari met hapje, drankje en Live MUZIEK.

Aarzel niet, ga de uitdaging aan, ook voor de nacht uren,

en geef je op.

Dit kan bij Sportcentrum Energy in Haren,

Hortuslaan 3a, 9751 BE Haren

Of stuur een mail:

teamenergyharen@hotmail.com