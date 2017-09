Tegenstanders van fusie sturen indringend filmpje naar het parlement

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft een filmpje laten produceren, waarin wordt gesteld dat Harenaars niet beter af zullen zijn na een fusie met Groningen. Het filmpje is bedoeld om Kamerleden te overtuigen dat zij dreigen een fusiebesluit te tekenen, dat ingaat tegen de wens van een (groot) deel van de Harense bevolking. Hoe groot dat deel is, blijft onderwerp van discussie. De laatste representatieve peiling dateert uit 2014, toen een burgerraadpleging werd gehouden over de vraag of Haren met de stad zou moeten fuseren. Toen stemde 74% tegen.

Het filmpje is sinds twee dagen al meer dan 800 keer bekeken. Het staat op Youtube en is hier te zien.

De productie is gemaakt door het Harense bedrijf We Shoot It.