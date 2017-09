Tentoonstelling Reformatie in Ontmoetingskerk Oosterhaar

Nieuws:

Door: Redactie

Een werkgroep heeft een speciale tentoonstelling samengesteld over de reformatie in onze regio, die van juli – november 2017 onze provincie doortrekt. De tentoonstelling bestaat o.a. uit prachtige panelen, die het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld tonen.

De rondreis begon in Bourtange en wordt besloten in de Martinikerk in Groningen.

Haren

Ook in Haren zal de tentoonstelling te zien zijn, in de “Ontmoetingskerk”, Sterremuurweg 4. De openingstijden zijn: op dinsdag 12 september, woensdag 13, zaterdag 16 september en op dinsdag 19 en woensdag 20 september, steeds van 15.00 – 17.00 uur. Verder op de zondagen 10 en 17 september rond de kerkdiensten (om 9.30 uur en 16.30 uur).