Timing is opvallend: Haren viert haar financiële kracht met begroting in heetst van de fusiestrijd – lees meer…

Wethouder Mathilde Stiekema (financien) toont triomfantelijk een begroting voor het jaar 2018. Deze laat zien dat Haren in 2018 maar liefst 2,4 miljoen kan toevoegen aan de Algemene Reserve. Volgens de gemeente staat er straks weer 9,1 miljoen euro op de spaarrekening. Voorts streeft men in 2018 naar een solvabiliteit van 19%. Dit percentage geeft de verhouding aan tussen schulden en eigen geld. Vaak wordt dit gezien als een graadmeter van financiële kracht van een gemeente. Eerder liet de voorvechter van een zelfstandig Haren, Gustaaf Biezeveld al weten dat Groningen er financieel veel slechter voor staat met een solvabiliteit van 8-10%. De gemeente Haren zegt dat veel voorzieningen gewoon in stand kunnen blijven en dat er zelfs weer investeringsruimte ontstaat.

Deze lofzang op de Harense penningen komt op een bijzonder moment. Juist deze dagen laait de fusiediscussie weer op (lees elders op deze website) en telkenmale wordt de zwakke financiële situatie van Haren genoemd als een fusie-argument. Haren lijkt ook nu weer bewijzen aan te dragen dat zer financieel (relatief) warmpjes bij zit, waar anderen kou lijden.

Stiekema: “Onze doelstelling is de financiële positie van Haren verder te versterken, onder andere door het vergroten van ons eigen vermogen en het realiseren van de voorgestelde bezuinigingen uit de begrotingen 2016 en 2017. Dit is nodig om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De huidige begroting biedt naast een positief saldo ook ruimte om te investeren in nieuwe ontwikkelingen als het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2021, de Omgevingswet, de versterking van de gemeentelijke organisatie en de groei van Haren. Voorzieningen als het zwembad en de bibliotheek, maar ook het armoedebeleid kunnen wij op basis van de begroting 2018 in stand houden. Echter, voor wat betreft onze schuldpositie is er nog werk aan de winkel.”

Harenaars zijn 60,00 euro per jaar duurder uit

Uit de begroting zou duidelijk worden dat de woonlasten in Haren niet negatief afsteken bij andere gemeenten en bovendien niet dramatisch stijgen. In een toelichting bij de begroting zegt de gemeente: “In het verbeterplan Beterr Haren is een evenwichtige balans opgenomen tussen lastenverzwaring en bezuinigingen om de financiële positie van Haren te verbeteren. Hieruit volgt dat ook voor 2018 de totale woonlasten voor de Harense inwoners omhoog gaan. De totale woonlasten worden gevormd door de onroerend zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een éénpersoonshuishouden gaan deze omhoog met 7,9%, voor een meerpersoonshuishouden met 6,9%. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Haren liggen in 2017 op 875 euro per jaar. Dit neemt in 2018 toe tot 935 euro: een stijging van 60 euro per jaar. Met de voorgestelde verhoging van woonlasten blijft de gemeente Haren naar verwachting in de pas met de haar omringende gemeenten.”

