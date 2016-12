Tip: kijk eens door inbrekersogen naar je eigen huis

Door: Redactie

Tijdens de feestdagen wordt tot twee keer zoveel ingebroken als op andere dagen. Toch zegt maar een op de vijf mensen (22%) extra maatregelen te nemen om inbraken te voorkomen wanneer men op visite of vakantie is. “Ga daarom eens inbreken in je eigen huis”, is de oproep van Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). “Loop een keer met de ogen van een inbreker in en om je huis.”

“Deuren goed op slot doen en een bewoonde indruk achterlaten, dat zou iedereen sowieso moeten doen”, zegt Staal. “Maar breng ook de zwakke plekken van je huis eens in kaart.” Recent onderzoek laat namelijk zien dat bijna iedereen onterecht denkt dat het met de beveiliging van zijn huis wel snor zit. Toch is bijvoorbeeld maar liefst 43% van de achterdeuren zodanig beveiligd, dat een inbreker binnen een minuutje binnen is. “Je kunt de achterdeur dan wel goed op slot draaien, maar een zwak slot houdt inbrekers echt niet tegen. Vaak gaat van alleen nieuw deurbeslag al een goede, afschrikwekkende werking uit”, aldus Staal. Extra hulp biedt de InbraakPreventieCheck. Daarmee kun je aan de hand van foto’s eenvoudig controleren hoe je huis nu is beveiligd en wat er eventueel aan verbeterd kan worden.

Maak het geen feestje voor de inbreker

Ongeveer 40% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan een of meerdere dagen niet thuis te zijn tijdens de feestdagen. Niet gek daarom dat de piek van alle inbraken in de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw valt. Volgens cijfers van de politie slaan inbrekers vooral toe in de avonduren tussen 17.00 uur en 21.00 uur; tijdens een heerlijk diner bij familie of goede vrienden dus. Een inbreker weet dat hij dan rustig zijn gang kan gaan, maar slaat tegelijkertijd meestal bij het gemakkelijkste doelwit toe.

Om het voor de inbreker geen feestje te maken, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken een paar simpele tips:

Laat het lijken alsof je thuis bent door een bewoonde indruk achter te laten. Zet bijvoorbeeld de tv aan, dat geeft geluid en ‘bewegend’ licht.Ga je op vakantie? Vraag of iemand de post weghaalt en zorg voor een ietwat rommelig aanrecht.

Zet een tijdschakelaar op enkele lampen en stel die in op een tijdstip, dat het donker wordt. Niet allemaal tegelijk, maar met enkele minuten verschil. Laat niet alleen maar de lichtjes van je kerstboom branden om het te doen lijken of je thuis bent. Daar prikt een inbreker zo doorheen.

Vraag de buren om een oogje in het zeil te houden en liefst ook nog de lamellen of gordijnen vroeg in de avond even te sluiten en mogelijk extra verlichting aan te doen.

Start een WhatsApp-groep in de buurt om elkaar te waarschuwen bij een verdachte situatie. Kijk op www.wabp.nl welke WhatsApp-groepen in jouw buurt actief zijn.

Doe de InbraakPreventieCheck om de huidige beveiliging van je huis te controleren. Je krijgt dan meteen tips hoe je hang- en sluitwerk op eenvoudige wijze te verbeteren.

Plaats een inbraakwerende strip op voor- en achterdeur.