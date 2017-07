Toekomstdroom

Nieuws:

Door: Redactie

Gastencolumn van 28 september 2009 door Herman Heijtmeijer, Haren

Afgelopen week werd ik ruw gestoord uit een merkwaardige droom. Mijn vrouw stootte mij aan en vroeg me, wat ik toch zat te prevelen in mijn droom. Ik dacht na, en inderdaad het leek wel een droom uit de televisieserie de X-files. Ik droomde over een verre toekomst zo’n 30 jaar verder. De bejaarde mevr. Van Duinen en meneer Stromer zaten in het bejaardenhuis Erasmusheem, op een rustbankje samen te praten. De rollator keurig ernaast geparkeerd. Mevr. Van Duinen sopte wat tranen weg. “Weet je nog Jos, ik had het nog zo gezegd; Niet doen dat gemeentehuis!”. Maar ja, ze wilden niet naar me luisteren. Ze pakt de arm van haar buurman, “Je weet dat toch nog wel Jos?!. Jos knikte licht dementerend. Hij kon zich vaag herinneren waar zijn buurvrouw het over had. Dat gesnotter van zijn buurvrouw, daar kon hij maar slecht tegen. Ja, dat was een trieste gebeurtenis zo’n 18 jaar geleden. Het opheffen van de gemeente Haren. De schuldenberg was zo groot geworden, dat de burgemeester niets anders kon doen dan de deur van het nieuwe gemeentehuis achter zich dicht te trekken. Met de opbrengst ervan kon nog net een deel van de rente over de schulden worden betaald. Haren werd een deel van de gemeente Groningen. De ambtenaren werden ontslagen, de middenstand kwijnde weg, de basisvoorzieningen zoals scholen en sport werden allengs minder. Jos bromde wat onverstaanbaars. Hij wist zelf ook niet meer zo goed. Alles was zo verwarrend in die tijd. Eerst nog samen met de liberalen en toen was er ene Theo. Waar was die ook al weer van? Jos knikkebolt een beetje, was hij niet de penningmeester met dat gat in zijn hand? Mevr. Van Duinen snottert nu harder. “Waarom hebben ze niet geluisterd?”. Het kopje thee van de hulp Dieta valt bijna uit haar hand. “Alles zal wel goed komen” zei deze nog. Jos knikt instemmend naar zijn buurvrouw, pakt zijn wandelstok en zwaait er van woede mee in het rond. Met een klap op de tafel, word ik weer wakker. Wat en vreemde droom, had ik echte tranen gezien?