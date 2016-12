Top 2000 over muziek en diepgang in Gorechtkerk op tweede kerstdag

Door: Redactie

Op maandag 26 december (tweede kerstdag) wordt er tussen 14.00 en 16.00 uur een Top 2000 georganiseerd in de Gorechtkerk. De Top 2000 is een lijst met nummers die ieder jaar op de radio en tv wordt uitgezonden van Kerst tot en met Oudjaarsdag op Radio 2.

In de Gorechtkerk worden mooie liedjes uit die Top 2000 afgespeeld die een verbinding leggen tussen geloof en dagelijks leven. Het gaat om nummers die emoties teweegbrengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige liedjes gaan expliciet over geloof of God en andere over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. De liedjes zullen ingeleid worden met korte teksten die de liedjes wellicht in een ander licht plaatsen. “Juist in een kerk zal muziek uit de Top 2000 anders klinken dan ooit tevoren”, zegt Siard Heidanus, die betrokken is bij de organisatie.

Een voorbeeld:

“Een lied dat zeker zal klinken is bijvoorbeeld ‘Bridge over troubled water’ van Simon en Garfunkel. Een brug over troebel, woest water:… daar komt in dit nummer op het eerste gehoor weinig geloof in voor. De tekstschrijver Paul Simon heeft over dit lied gezegd dat hij was geïnspireerd door het gospelnummer Oh, Mary Don’t you Weep uit de jaren ’50. In dit lied klinkt het zinnetje: I’ll be your bridge over deep water if you trust in My name. Ik zal jouw brug zijn over diep water, als je in Mijn naam gelooft. En in dat nummer is het duidelijk: Dat gaat over Jezus! In het lied Bridge over troubled water staan interessante verwijzingen naar de bijbel zoals de zin ‘Your time has come to shine’. Dat is een citaat uit Jesaja 60: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen’. Juist met Kerst mag dit zinnetje als een echo in je hart klinken! De Lichtbrenger is geboren! Met de geboorte van het kind in Bethlehem, begint er iets dat zo totaal nieuw is!

Sta op en schitter.

Je licht is gekomen.

Mijn luister, Mijn heerlijkheid, Mijn glorie

schijnt over jou.

Haren FM zal de TOP 2000 in de Gorechtkerk op Tweede Kerstdag live gaan uitzenden op de radio (107 FM). Komt u op Tweede Kerstdag ook langs in de Gorechtkerk? Gewoon voor de gezelligheid of voor de muziek. Een kopje koffie of glaasje ranja staat klaar. Er is een vrije inloop!”