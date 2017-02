Trouwe medicijnbezorger Andries (64) gaat met pensioen

Nieuws:

Door: Redactie

Het begon in december 1976. Apotheek Van der Meer in Haren had een bezorger nodig en Andries van der Laan solliciteerde. Hij was krantenbezorger en wilde wel eens iets anders. “Ik ging via de achterdeur naar binnen en kreeg een rondleiding”, zegt Andries. “Ik ging eerst nog een paar keer mee met mijn voorganger, daarna moest het alleen.” En zo zou het veertig jaar blijven. Een vlugge rekensom leert dat Andries in zijn loopbaan wel 800.000 keer medicijnen heeft bezorgd. Dagen met bijna honderd klanten zijn geen uitzondering.

Het begin

Andries begon met het bezorgen door weer en wind op de brommer (hij versleet er zes) met grote fietstassen. Daarna kreeg hij een brommobiel. Het bezorgen van medicijnen is een secuur werk, er wordt op je gewacht. Andries maakte leuke en minder leuke dingen mee… In mei a.s. gaat hij met pensioen na veertig dienstjaren.

In Haren de Krant, die deze week wordt verspreid, leest u het hele verhaal…