Try-out kindertheater in Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 25 februari zal kindertheater De Twee Heeren naar buurthuis de Mellenshorst komen om daar een try-out voorstelling te geven van hun nieuwste show “Uitpakken dus!”

Deze voorstelling over twee verhuizers die de weg kwijt zijn, is speciaal voor de doelgroep 4-8 jaar.

Buurthuis de Mellenshorst en Buurtvereniging Ons Belang bieden deze voorstelling aan hun jeugdleden aan. Ook niet leden zijn uiteraard welkom. Wordt men ter plekke lid, dan is de toegang gratis. Anders betaalt men € 3,00 per kind. De zaal gaat open om 14 uur, de voorstelling begint om 14.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Reserveren kan via beheerder@buurthuisoosterhaar.nl of 050-5345964. Geef bij reserveren aan of u lid bent, of wilt worden.