Tunnel onder het spoor begin 2019 gereed

Door: Redactie

Vandaag ondertekenden regiodirecteur Jan Mulder van ProRail en wethouder Mariska Sloot van de Gemeente Haren een overeenkomst over de bouw van de langverwachte tunnel naast het NS-station. De fiets- en voetgangerstunnel zal een overdrukventiel zijn voor de wijk Oosterhaar.

De tunnel wordt een belangrijke verbinding tussen Oosterhaar en de westzijde van het spoor. Hierdoor zal de verkeersdruk op de Oude Middelhorst afnemen. Daar zijn dagelijks confrontaties tussen fietsers en automobilisten en is de situatie onoverzichtelijk en onveilig. De plannen voor de tunnel dateren al van 2007. De aanleg is volgens regiodirecteur Jan Mulder (ProRail) een ingewikkelde kwestie, omdat de waterstand in ons land hoog is. Bovendien zorgt de bouw van tunnels voor ‘stilleggingen van treinverkeer’ en dat moet tot een minimum worden beperkt. Volgens Mulder wordt het een prachtige tunnel, waarbij vormgeving en sociale veiligheid belangrijke kenmerken zijn. Met het gehele project is 12 miljoen gemoeid, ongeveer 9 miljoen is bestemd voor de tunnel.

De kosten van het project worden gedragen door het Ministerie van Verkeer, Provincie, Gemeente Haren en ProRail. Het aandeel van Haren is nog niet bekendgemaakt. Op vragen van deze krant volgt spoedig informatie daarover. Volgens Mulder is er een post onvoorzien in de begroting opgenomen waar de gemeente Haren mee kan leven. Eerder was hierover gesteggel tussen ProRail en wethouder Mariska Sloot. De aanbesteding gaat spoedig beginnen, dan zal volgens Mulder duidelijk zijn of het project binnen de begroting haalbaar is.

Het contract dat vandaag is ondertekent bevat meer dan de tunnel alleen. Ook de reconstructie van het NS-station en het plein ervoor is inbegrepen. Vervolgens kan de gemeente verder met de verkoop van bouwkavels. De gemeente moet hierdoor weer een deel van haar investering terugverdienen. Mulder zegt dat de aanleg van de tunnel begin 2018 is voorzien en dat het project begin 2019 wordt afgerond. In april van dit jaar moet de planning klaar zijn, want dan moeten afspraken worden gemaakt met NS over het stilleggen van het treinverkeer.