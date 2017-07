Twee aanrijdingen op Rijksstraatweg nabij Dilgtweg

Door: Redactie

Op de Rijksstraatweg in Haren zijn maandagmiddag twee ongevallen gebeurd.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een aanrijding met letsel. Ter plaatse trof men drie voertuigen aan die met elkaar in botsing waren gekomen. Een van de slachtoffers is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Verderop in de straat was ook een aanrijding, bij dit ongeval raakte niemand gewond. De auto’s raakten wel allemaal beschadigd, bij een benzinepomp even verderop werd de zaak afgehandeld.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant 112.Haren