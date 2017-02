Twee Harenaars dromen van doorbraak van zoekmachine

Nieuws:

Door: Redactie

Twee ondernemende kerels met hart voor ICT. Ze zien geen beren op de weg, maar juist kansen. Ruben Vissinga en Samir Hartlief hebben een zoekmachine ontwikkeld, waarmee TV-programma’s simpel kunnen worden gevonden op internet.

Tolx is een speurhond die zelfs moeilijk vindbare programma’s opdiept. Daarvoor hebben de twee een eigen systeem ontwikkeld, waarmee niet alleen wordt gezocht in de titel van het gezochte programma, maar ook in de (onder)titels die in beeld komen. Daarmee hebben zij een voorsprong op de meeste zoekmachines en zelfs op het zoeksysteem van Uitzending Gemist. Hun eerste versie staat al online en kan worden uitgeprobeerd door nieuwsgierige lezers. De twee hebben een half jaar gewerkt aan hun project en dat deden ze zonder er nog een cent aan te verdienen. “Dat komt later wel”, zeggen ze. De eerste tienduizend bezoekers zijn in ieder geval een feit.

Aan Tolx wordt nog continu gewerkt, maar daarnaast zijn de twee ook aan het kijken hoe de snelle zoektechniek van Tolx in het bedrijfsleven toegepast kan worden. Ze hopen in de toekomst meer data snel doorzoekbaar te maken voor bedrijven.

Wie Haren de Krant in 2005 al las heeft toen een piepjonge Ruben Vissinga al eens aan het woord gezien. Hij was toen een eigen bedrijf gestart (op de zolder van zijn ouderlijk huis) voor reparaties aan computers. Het ondernemersbloed zat er toen al in. Meer informatie: www.tolx.nl