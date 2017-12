Twee levens werden beëindigd in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 10 december zijn twee bejaarde Harenaars tegelijk overleden in hun woning aan de Westersedrift 14. Politie en ambulance gingen rond 19.00 uur naar het adres en troffen de levenloze bewoners binnen aan. De recherche startte een onderzoek en kwam rond 23.00 uur met de mededeling dat geen sprake was van een ongeval of misdrijf. Het bleek te gaan om zelfdoding. Het gaat om een ouder echtpaar, zij biologe en hij emeritus hoogleraar in de biologie.

Zij stonden zeer actief in het leven en waren bekend om hun betrokkenheid bij Haren en het milieu. In de rouwadvertentie werd een tekst van hun hand afgedrukt, die veel zegt.

“Wij laten ons plekje op deze overvolle aarde graag aan jullie, onde kinderen en de kleinkinderen, Maar ook aan de egel, de olifant, de merel, de vlinder en de bijen, want de restjes van onze groene wereld hebben ook zij hard nodig om te leven.”

Met deze gebeurtenis komt het thema ‘vrijwillig levenseinde’ weer dichterbij. Haren de Krant zal er in januari ruim aandacht aan besteden.