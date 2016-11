Na twee reanimaties wil Glimmen openbare aed’s – lees meer…

Door: Redactie

“Linda Talens, ga direct naar het slachtoffer op het adres Kastanjelaan X in Glimmen.” Zo luidde het sms-bericht op 22 mei 2016 om 19.02 uur. “Dat was bij mij in de straat”, zegt Linda. “We zaten net te eten en ik schrok, want het was mijn eerste alarm in de twintig jaar dat ik reanimatiecursussen volg, waarvan drie jaar met AED.” Ze zegt dat ze even helemaal gedesoriënteerd was en zich zelfs afvroeg waar het genoemde adres precies was. Zonder aarzelen rende ze met haar man Gerrit de deur uit.

22 mei

“Ik kende het slachtoffer erg goed. Mijn man kan ook reanimeren. Iemand anders al begonnen met de reanimatie, wij hebben het overgenomen. Er was doorlopend contact met de meldkamer 112 en via de luidspreker konden we instructies horen”, zegt Linda. “Op een bepaald moment kreeg ik de opdracht om wat rustiger te reanimeren, want door mijn eigen adrenaline was mijn tempo erg hoog. Ik wilde zo graag dat hij bijkwam. Ik dacht maar één ding: kom op, kom op!” Inmiddels waren meer buurtgenoten gealarmeerd via een sms van www.hartslag.nu. Die waarschuwt mensen die kunnen reanimeren als zich in de buurt een incident voordoet. Dorpshuisbeheerder Henk Wildeboer nam de reanimatie van Linda over. Ook ambulance en politie arriveerden en die namen daarop de regie over in de hectische situatie. “Ik stapte opzij en maakte ruimte voor de hulpverleners. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar ik had het gevoel dat hij het niet zou halen. Hij is helaas inderdaad verleden.”

15 juli

“Linda Talens, ga direct naar het slachtoffer op het adres Kastanjelaan X in Glimmen.” Zo luidde het sms-bericht op 15 juli 2016 om 19.32 uur. Opnieuw hartproblemen in dezelfde straat. Alsof de film zich herhaalde gingen Linda Talens en haar man op een drafje naar het genoemde adres. Ze wisten wie het was, een buurman die nota bene zelf had geholpen bij de reanimatie in mei. Nu was hij zelf slachtoffer. Ook nu waren er meer Glimmenaren gealarmeerd. Meerdere van hen, waaronder Linda Talens, kwamen in actie en hebben het leven van deze buurman gered. Politie en doktersdienst waren razendsnel ter plaatse en konden de reanimatie overnemen. Het slachtoffer heeft het incident overleefd en doet weer mee aan het dorpsleven in Glimmen. “Als we elkaar tegenkomen kijkt hij me altijd aan met een dankbare blik in zijn ogen”, zegt Linda. “Er is een band, hoewel we er niet vaak meer over hebben gepraat.” Zelf heeft zij na de eerste keer bezoek gehad van de politie die haar slachtofferhulp aanbood. Ze had daar geen behoefte aan.

AED

Twee reanimaties met grote impact in Glimmen. Linda Talens maakt het niet groter dan het is, maar erkent wel dat de gebeurtenissen indruk op haar en haar man hebben gemaakt. Dorpshuisbeheerder Henk Wildeboer was bij beide reanimaties aanwezig en moest bij één in actie komen. Ook hij volgt jaarlijks de reanimatiecursus met overtuiging. Hij heeft de afgelopen jaren drie keer gereanimeerd en vond het een groot gemis dat hij niet kon beschikken over apparatuur. En door de recente incidenten in zijn dorp is hij extra gemotiveerd om AED-apparatuur geïnstalleerd te krijgen op plaatsen waar iedereen bij kan. “In Glimmen zijn er twee, maar die zijn niet 24/7 beschikbaar”, zegt Wildeboer. “Eén bij de huisarts, de ander bij VV Glimmen. Ik vind dat er AED’s moeten komen die niet achter slot en grendel liggen. De brandweer heeft twee goede plekken aangewezen: de Quintusschool en de voormalige openbare school De Meent.” Plaatselijk Belang heeft inmiddels toegezegd de kosten van deze twee AED’s te zullen dragen. Wildeboer is nu begonnen met een sponsoractie om ook nog een AED in het dorpshuis te krijgen. Hij heeft 1250,- euro nodig en roept mensen op om bij te dragen. Reacties graag op: h.wildeboer@ziggo.nl.