Twee reusachtige beuken moeten weg in Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

“Ze zijn meer dan honderd jaar oud”, zegt de heer Wil de Boer uit Noordlaren. Het gaat over de twee reusachtige beuken die achter hun huis aan het Hovenpad staan. “Ze zagen er ziek uit en we hebben het gemeld aan Woonborg, die eigenaar is. Er zijn boomspecialisten langs geweest en die zeggen dat de bomen weg moeten.”

Bij de gemeente is vergunning aangevraagd voor de kap van de twee reuzen. Als die vergunning rond is zal er een grote operatie plaatsvinden, waarbij een hijskraan zal worden ingezet om de kolossen over de huizen te tillen. De gehele operatie zal waarschijnlijk lijken op die van enkele jaren geleden bij restaurant de Blankehoeve, ook in Noordlaren. Daar werd ook een kraan ingezet.

Naar verwachting zullen de beuken na de zomer worden geveld. Haren de Krant zal verslag doen.