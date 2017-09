Twee reusachtige eeuwelingen worden vandaag geveld – lees meer…

Door: Redactie

Vandaag staat er een kraan opgesteld aan het Hovenpad in Noordlaren. Twee enorme beuken worden vandaag op vakkundige wijze geveld. Ze zijn aangetast door honingzwam en vormen een gevaar. Tot in de middag zijn hoveniers bezig met deze klus.

De werkmethode is indrukwekkend. Een man hoog in de boom bevestigt enorme stukken stam aan de kraan en gaat vervolgens met de kettingzaag aan het werk. Zodra weer een brok los is, komt deze dus in de takels te hangen en wordt hoog over de woningen heen naar de voorzijde gebracht. Daar wachten de afmakers, die de boom in kleinere stukken zagen.

De twee beuken zijn rond honderd jaar oud en hebben volgens de eigenaar, de heer Wil de Boer, deel uitgemaakt van een beukenhaag.