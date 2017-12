Uitgaanstip voor december: Nienoord Leek

Nieuws:

Door: Redactie

Advertentie: Winter op Nienoord van 23 december t/m 18 maart

De winters van weleer

De periode van de 17e-19e eeuw wordt ook wel de ‘kleine ijstijd’ genoemd, vanwege de vele koude winters. Het dagelijks verkeer kwam bijna stil te liggen: de waterwegen waren bevroren en de onverharde wegen waren onbegaanbaar. Er was tijd voor wintersport met arrensleden, in de sneeuw of op het ijs.

IJs en weder dienende

De ar was het glansnummer op ijs of sneeuw. De 17e eeuw kende mooie, rijk gedecoreerde arren, die vaak wat groter en ruimer waren. In de 17e en 18e eeuw gebruikte met de sleden in plaats van een koets.

Daarnaast waren er kleinere sleden, die meer voor de ‘show’ waren, voor korte ritjes.

Arrensleden zijn er in verschillende modellen. De naamgeving van diverse typen leidde veelal tot verwarring. In de benaming kwam vaak een streek voor, terwijl ze vaak geen topografische achtergrond hadden

Paardenijs

Zodra het ijs 30 centimeter dik was, heette het ‘paardenijs’. Dan kon men veilig op de rivieren, meren en kanalen rijden. Er werden zelfs tochten over de Waddenzee en Zuiderzee (IJsselmeer) gemaakt! Graag nam men dan, als bewijs van deze prestatie, een zilveren voorwerp mee, bijvoorbeeld een lepel, waarvan dit gedicht getuigt:

Dees silver Lepel is gekogt

En van Enkhuisen meegebrogt

Ter gedachtenis dat men reeden

Met seer veele Paard en Sleden

Na Enkhuisen over de Zee

En ik met mijn dogter mee

Den 20 februarij 1740

Tijdens het unieke winterevenement ‘Uit glijden’ staat in het Nationaal Rijtuigmuseum de arrenslee centraal. ‘Uit glijden’ neemt de bezoeker mee in een verhaal uit lang vervlogen tijden op landgoed Nienoord. Topstukken uit de arrensleden collectie zoals de Dianaslede en Dierenslede zijn te zien, maar ook bellentuigen, klokkenspel en pluimen.

De expositie duurt van 23 december 2017 t/m 17 maart 2018. Openingstijden: vrijdag t/m zondag 13:00 uur tot 17:00 uur. In de Kerstvakantie alle dagen open van 11.00-17.00 uur. Entree € 6,00; 8 t/m 14 jaar € 3,00; t/m 7 jaar gratis. Vrienden museum en Museumkaart gratis. Informatie: www.museumnienoord.nl