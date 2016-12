Door: Redactie

Vrijdag 9 december 13.30 uur – Deze ochtend woedde een uitslaande brand in de wasruimten van het AZC in Onnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bewoners van de huisjes rond het washok zijn geëvacueerd. Het vuur is inmiddels geblust.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant