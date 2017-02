Dinsdag 20.45 uur: Uitslaande brand buitenhuisje Boerlaan – lees meer…(met updates)

Door: Redactie

Rond half negen vanavond is de brandweer van Haren met groot materieel uitgerukt naar de Boerlaan tussen Haren en Glimmen. Daar staat een houten huisje in brand. Een getuige meldt dat het gaat om een uitslaande brand. Inmiddels (23.10 uur) is bekend dat het gaat om een houten buitenhuisje achterin de Boerlaan. Het huisje is omgeven met een vijver en ligt tussen bomen.



Update 21.14 uur: Er zijn geen meldingen over gewonden. Zie voor exacte locatie update 23.10 uur.

Update 21.35 uur: De brandweer heeft zojuist het sein ‘brand meester’ gegeven. Het ziet ernaar uit dat de brand is overgeslagen naar de hoofdwoning en dat die brandschade heeft opgelopen. De brandweer van Haren kreeg assistentie van de brandweer van Eelde, die met een tankwagen ter plaatse is gegaan omdat de watervoorziening niet toereikend was. Er volgen later meer foto’s.

Update 23.10 uur: De brand van vanavond heeft het schilderachtige buitenhuisje aan de vijver, achteraan de Boerlaan voor een groot deel verwoest. Er zijn geen gewonden.



Foto’s: Sander Graafhuis 112Haren/Haren de Krant