Unistee makelaars verhuist in oktober naar Kromme Elleboog

Door: Redactie

In mei 2016 bestond Unistee Makelaars in Haren tien jaar. Het bedrijf is ontstaan uit de samenwerking van Nienke Poppema en Hilja Vredeveld, die al vele jaren als makelaars werkzaam waren bij andere kantoren. Zij vonden elkaar niet alleen in hun passie voor dit beroep, maar ook in hun visie. Sinds de oprichting van hun kantoor waren zij gevestigd in het hoekpand Molenweg-Rijksstraatweg. Ze woonden samen met Univé. In oktober verhuizen de dames naar Kromme Elleboog 44.

In dat pand zat voorheen Dierplezier, dat failliet ging. In een grijs verleden zat in deze winkel Ploeger. Die winkel zit nu, met een nieuwe eigenaar een deur verder. Nienke en Hilja van Unistee zullen in onze krant van september uitleggen waarom deze verhuizing wenselijk is.