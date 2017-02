Vacature onderhouds- en storingsmonteur

Door: Désirée Boerema

Gaslijn is al meer dan 30 jaar een gespecialiseerd bedrijf in periodiek onderhoud en oplossen van storingen aan gastoestellen, zijnde: verwarming en warmwatertoestellen. Bij Gaslijn staan persoonlijk contact en service hoog in het vaandel.

Voor de uitbreiding van het team is Gaslijn op zoek naar een:

Vakbekwame en ervaren onderhouds- & storingsmonteur

Functieomschrijving:

Ben jij een ambitieuze, allround vakman met een flexibele instelling voor het zelfstandig uitvoeren van service onderhoud aan gastoestellen en mechanische ventilatiesystemen. En ben je in het bezit van een:

• diploma Servicemonteur Installatietechniek;

• rijbewijs B;

• VCA certificaat (of bereidt om deze te halen).

Dan zoekt Gaslijn jou!

Werkzaamheden:

• onderhoud en storingen oplossen van CV ketels, boilers en geisers;

• onderhoud aan mechanische ventilatie-installaties;

• vervangen van CV ketels en onderdelen van CV installaties;

• eenmaal per maand storingsdienst.

Gaslijn biedt je:

• een baan in een enthousiast, klein team van 7 personen.

• afwisselende werkzaamheden;

• een marktconform salaris, volgens CAO klein metaal;

• regelmatige bijscholing;

• kans op een vast contract (38 uur);

• bedrijfsauto.

Solllicitatieprocedure:

Voor vragen kun je contact opnemen met Maria Venema, via 050-5347788. Solliciteren kan tot 21 maart 2017. Stuur je motivatiebrief met CV naar m.venema@gaslijn.nl. Kijk voor meer informatie op www.gaslijn.nl

