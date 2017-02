Vacature Parttime Schoonheidsspecialist in Haren (24-2-2017)

Door: Désirée Boerema

Beautysalon Hem en Haar is een salon in het hartje Haren (Gr.) waar huidverbetering centraal staat. Naast basisbehandelingen zoals manicure, massages en gezichtsbehandelingen, worden er diverse specialistische behandelingen aangeboden. Bij Hem en Haar wordt met veel passie gewerkt met onze klanten aan de verbetering van hun huid.

Voor een nog betere dienstbaarheid zijn wij op zoek naar een nuchtere, zelfstandig en zorgvuldig werkende schoonheidsspecialist die haar kennis, ervaring en passie wil inzetten om onze klanten te laten genieten van een ontspannende, persoonlijk afgestemde behandeling.

Beautysalon Hem en Haar zoekt daarom een schoonheidsspecialist die:

– het diploma schoonheidsspecialist (niveau 4) in bezit heeft;

– 9 tot 14 uur per week inzetbaar is (uitbreiding t.z.t. mogelijk);

– vanaf april/mei beschikbaar is;

– bereid is om op zaterdag en een vaste avond per week te werken;

– die bereid is om haar ervaring te vergroten en geregeld bij te scholen.

Ben jij van mening dat je de juiste persoon bent voor deze functie? En zou je onze klanten willen helpen hun huid te laten stralen? Dan ontvangt Liesbeth Kerkhoven graag je motivatie waarin je laat weten hoe je mensen jouw passie voor het vak kan laten voelen en wat het vak voor jou betekent. Omschrijf met behulp van 3 kernwoorden wat jou onderscheidend maakt en waarom je denkt dat jij de juiste schoonheidsspecialist bent voor Beautysalon Hem en Haar.

Stuur je motivatie, samen met je c.v., voor 10 maart a.s. naar info@hem-en-haar.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Liesbeth Kerkhoven, per telefoon op 050 535 10 28 of mail naar info@hem-en-haar.nl. Voor meer informatie over de Beautysalon kun je kijken op www.hem-en-haar.nl.

