Valentijnstaart D66 voor ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren

Door: Redactie

De jaarlijkse Valentijnstaart van D66 Haren gaat dit jaar naar ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Met deze taart laat D66 weten de activiteiten van de vele vrijwilligers in Noordlaren zeer te waarderen.

De ijsvereniging werd opgericht in 1964. Sinds 1998 zorgen de vrijwilligers bij vorst dat er zo snel mogelijk geschaatst kan worden op de 333,3 meter lange skeelerbaan achter de voormalige basisschool De Rieshoek. Dag en nacht wordt er gesproeid tot er een spiegelgladde ijsvloer van voldoende dikte ligt om daarmee kandidaat te zijn voor de organisatie van de eerste marathon op natuurijs. Dit jaar lukte dat op 18 januari voor de vijfde keer in de geschiedenis. Een prachtig evenement dat Noordlaren zeer positief op de kaart zet.

Dankzij de inzet van deze vrijwilligers kunnen ook de kinderen en volwassenen van de hele gemeente Haren bij vorst al snel schaatsen op natuurijs.

Dat is een traktatie waard. Bedankt vrijwilligers!

Bij de foto: in de hal van het gemeentehuis wordt de taart door Marjan Bachman en Peter Hidding overhandigd aan Jan Geert Veldman, voorzitter van ijsvereniging Noordlaren