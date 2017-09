Op 15 september gaat jeugdhonk Oosterhaar weer open – lees meer…

Door: Redactie

Na een grondige verbouwing gaat het jeugdhonk in De Mellenshorst op 15 september om 19.30 uur weer open voor de jeugd. Doelgroep van het bestuur is de jeugd van 12, 13 en 14 jaar.

Deze avond wordt extra feestelijk met muziek van DJ Nico. Er is een dansvloer met discolicht en er zijn knusse zitjes en een bar geplaatst. De ruimte is nu en later rook- en alcoholvrij. Op vrijdagavonden is de soos open van 19.30 tot 22.30 uur. Op de zaterdagavonden is de oudere jeugd aan de beurt van 21.00-1.00 uur (van 15-18 jaar).

Op de openingsavond 15 september kunnen ouders het nieuwe jeugdhonk komen bekijken. Ter gelegenheid van de wedergeboorte wordt de soos omgedoopt in Mellenshoek.