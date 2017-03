Vanavond inloopavond over Taalhuis in Haren, vrijwilligers gezocht

Nieuws:

Door: Redactie

Oprichting het Taalhuis Haren moet laaggeletterdheid tegengaan. De gemeente Haren, Stichting Lezen & Schrijven, Biblionet Groningen en het Noorderpoort College werken samen om laaggeletterdheid tegen te gaan. En dat is nodig, want 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit aantal neemt helaas niet af, maar groeit zelfs. Om deze ontwikkeling te keren, wordt in Haren een Taalhuis opgericht. Hier worden mensen ondersteund op hun eigen niveau en tempo, maar bovenal in aansluiting op hun vragen, wensen en behoeften.



Taalvrijwilligers gezocht

Om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden worden taalvrijwilligers gezocht. Taalvrijwilligers helpen één op één, of in kleine groepjes, mensen beter te leren lezen, schrijven of spreken. Men hoeft geen taalwonder te zijn, maar het is wel belangrijk geduld te hebben en het leuk te vinden om mensen te helpen.



Vrijwilligers krijgen steun van Stichting Lezen & Schrijven

Taalvrijwilligers krijgen goede begeleiding vanuit de Stichting Lezen & Schrijven en de Taalhuiscoördinator. Hoeveel tijd besteed wordt aan het werk bepaalt de taalvrijwilliger zelf. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalvrijwilligers worden door de Taalhuiscoördinator gekoppeld aan deelnemers. Een belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben. Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de bibliotheek van Haren.



Voorlichtingsbijeenkomst op 8 maart a.s.

Voor iedereen die geïnteresseerd is en wil weten wat het inhoudt om taalvrijwilliger te zijn, wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 maart a.s. in de bibliotheek in Haren (Brinkhorst 3, Haren). De inloop is om 19.00 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Aanvullende informatie vindt u op www.haren.nl.