Vandaag begint de ‘facelift’ van Raadhuisplein Haren – lees meer…

Door: Redactie

Vanochtend zijn de eerste klinkers uit het Raadhuisplein gewipt. Dat is het begin van de upgrade van het plein, die wordt gefinancierd door het Dorpsfonds Haren. Het plein is veel mensen een doorn in het oog, omdat het groot en kaal is. Die situatie zal niet veranderen totdat de gemeente het plein (samen met Haderaplein) kan aanpakken.Daarvoor loopt nu een aanbestedingsprocedure. Het Dorpsfonds en ondernemers willen daar niet op wachten en zo ontstond het plan voor een cosmetische ingreep. Deze kost 40.000 euro.



Achtergrond

Het plein is sinds 2011 een lege ruimte in het dorp die niet als plein wordt ervaren. Sinds de sloop van het gemeentehuis wordt het plein vooral gebruikt voor parkeren. Heel Haren voelt het als een gemis, maar het is slechts de gemeente die invloed heeft op het proces.

De gemeente Haren heeft sinds 2011 geprobeerd het Raadhuisplein en Haderaplein in te vullen met woningen, winkels en appartementen. De plannen moeten in de eerste plaats geld opbrengen. Het proces stagneert en daar wil het bestuur van Dorpsfonds Haren niet op wachten. Het fonds beheert geld van gemeente en ondernemers om de marketing van Haren aan te pakken.

Foto: Bankjes…



Goedgekeurd plan

Team4 Architecten heeft een ontwerp voor de aanpassingen aan de gemeente voorgelegd en die heeft het plan goedgekeurd. De kosten bedragen 40.000 en dat geld wordt opgebracht door het Dorpsfonds Haren. Eind september moet de facelift zijn voltooid, het is dus een ware interventie-actie in hoog tempo. De uitvoering wordt geheel aanbesteed bij Harense hoveniersbedrijven.



Over het plein

In een toelichting zegt Emile Koopmans, woordvoerder en bestuurslid van het Dorpsfonds: “Het Raadhuisplein heeft na de sloop van het oude gemeentehuis veel aan karakter ingeboet. De bezoekers van het plein vinden praktisch unaniem dat er geen prettige sfeer hangt. Het Dorpsfonds is opgericht om de gemeente Haren aantrekkelijker te maken en beter op de kaart zetten. Door het Raadhuisplein aan te pakken wordt het centrum van Haren groener en intiemer en prettiger om te verblijven. De vierde wand, die ieder rechthoekig plein eigenlijk nodig heeft, is verdwenen en komt pas terug als er nieuwbouw wordt gerealiseerd op het Haderaplein. Dit laat nog even op zich wachten. Daarom heeft het Dorpsfonds Haren een plan gemaakt voor een tijdelijke invulling, voor zolang als het plein-afsluitende gebouw op het Haderaplein er nog niet staat. En misschien kan deze invulling na de bouw zelfs permanent gemaakt worden.”

Illustratie: impressie van de upgrade…

Het Dorpsfonds is financieel niet toereikend om alles op de schop te nemen. Dus is er een plan gemaakt met de bestaande middelen en enkele kleine toevoegingen. Wat is er al: er staan nu enkele bomen in bakken. Door deze strategisch te plaatsen komt er ordening op het plein. Rond het plein komen extra bomen. Ten behoeve van de flexibiliteit worden deze eveneens in bakken geplaatst. Ook komen er groene stroken met betonnen randen op zithoogte. Het beton wordt afgedekt met hardhouten delen, waarop bezoekers aangenaam kunnen gaan zitten. Het groen bestaat uit een combinatie van gras, struiken en bomen die het hele jaar groen blijven. En er komt meer ruimte voor fietsen.

Emile Koopmans: “Ook de vrijdagsmarkt krijgt een betere plek. Door de kramen te verplaatsen van de plek die ze nu hebben, langs het fietspad, naar het midden van het plein wordt de sfeer intiemer. Op dit moment wordt er gesproken met de marktkooplui om samen met hen de meest ideale indeling van de kramen te zoeken. Het is de bedoeling dat de auto’s niet op het plein komen te staan maar op de naastliggende parkeerplaats. Op de plek van de markt kunnen ook de incidentele evenementen plaatsvinden.”