Vandaag GeenPeil ontmoeten in De Tiehof

Vandaag, 11 februari van 11.00 tot 13.00 uur is lijsttrekker Jan Dijkgraaf te gast in dorpshuis De Tiehof in Onnen. Hij wil geluiden uit de samenleving horen en stelt zich voor aan het publiek. GeenPeil doet op 15 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De partij kwam voort uit de frontale aanvalswebsite GeenStijl.



De partij komt voort uit onvrede over de handelswijze van kabinet, overheden en politici in de parlementen. Eén van de angels is de manier waarop de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne (‘nee’) door premier Mark Rutte en andere partijen onder de mat is geveegd. GeenPeil belooft zich verre te houden van ‘achterkamertjespolitiek’ en wil zich onafhankelijk blijven opstellen tegenover ‘het Torentje’ en ‘Brussel'(EU).

Dichterbij Haren komt Dijkgraafs brief aan gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). In deze brief verwijt hij Brouns intimiderend gedrag tegenover de mensen die Haren zelfstandig willen houden.