Vandaag laatste werkdag voor Guus Ennes

Door: Redactie

“Ik vind het heel spannend, maar ben vol vertrouwen dat Jerry er iets moois van gaat maken”, zegt Guus Ennes (64) van Primera in Haren. Hij gaat vervroegd met pensioen, omdat hij met zijn vrouw wil genieten van zijn vrije tijd. De golfbaan lonkt! Sinds 1974 is hij winkelier en dus een bekende dorpsgenoot. Vandaag, 30 juni, is zijn laatste werkdag. Van 16 tot 19 uur is iedereen welkom om hem de hand te schudden en het glas te heffen.

Guus Ennes heeft zijn zaak per 1 juli verkocht aan Jerry de Vrij (39) uit Groningen. De winkel gaat eerst een weekje dicht (2-7 juli) voor een grondige verbouwing. “Ik wil de winkel voortzetten met de meest actuele huisstijl”, zegt De Vrij. Die ultieme autonomie van het ondernemerschap vindt hij mooi. “Ik loop al vijf jaar rond met plannen om voor mezelf te beginnen. Ik wil graag werk waar ik zelf invloed op heb en waar ik trots op kan zijn.” Jerry werkte vele jaren in het bankwezen (ABN AMRO) en voelde zich de laatste tijd opgesloten in ‘een systeem’. Hij kreeg voortdurend te maken met reorganisaties. “Dat geeft stress.”

Waarom Haren?

Met zijn plannen ging De Vrij praten met de bank en die zag heil in zijn avontuur. Waarom neemt hij nu juist in Haren deze winkel van Guus Ennes over, een branche waarin hij geen ervaring heeft? “Toeval. Ik knoopte een gesprek aan met iemand van het Primera-concern en vertelde dat ik wel interesse had in een winkel. Hij vertelde dat hij een dag eerder van Guus Ennes had gehoord dat die zijn zaak wel wilde verkopen!” Guus Ennes bevestigt het: “Ik had het besluit genomen om te stoppen en heb dat die dag aan de districtsmanager laten weten. Precies op het goede moment dus.”

Doelgroepen

Jerry de Vrij wil na de verbouwing nieuwe doelgroepen aanboren. Naast de bestaande vaste klanten wil hij ook jonge mensen aan zich binden. Het assortiment wordt uitgebreid met cadeaukaarten, prepaidkaarten, e-sigaretten en een pasfotoservice (waarvoor hij op cursus moet). Het interieur krijgt nieuwe kleuren en de verkoopbalie komt midden in de winkel te staan. Guus Ennes bereidt zijn klanten al voor op de veranderingen en neemt binnenkort zijn opvolger mee naar een sigarenfabriek om hem dat ambacht bij te brengen. “Ik heb er zin in”, zegt Guus. Jerry herhaalt dezelfde tekst: “Ik heb er erg veel zin in!”



