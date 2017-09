Verdachte brandstichtingen blijft in voorarrest

Nieuws:

Door: Redactie

De jonge vrouw, die in Groningen wordt verdacht van brandstichtingen (auto’s) blijft nog drie maanden in voorarrest. De politie wil inhoudelijk geen mededelingen doen over het onderzoek, evenmin of de vrouw een bekentenis heeft afgelegd. De Rechter-Commissaris heeft besloten dat de vrouw nog blijft vastzitten.

De jonge vrouw woonde tot het voorjaar in Haren en werd daar in de omgeving van de Jasmijnhof al verdacht van verschillende autobranden.