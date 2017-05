Verdachte Linda Begeman van de brandstichtingen wil haar naam zuiveren

Door: Redactie

Linda Begeman uit Haren werd door de politie verdacht van brandstichtingen in de buurt van haar woning. Vanaf oktober 2015 gingen er met enige regelmaat auto’s aan de Jasmijnhof en Heesterlaan in vlammen op en de jonge vrouw stond bovenaan de lijst met verdachten. Ze werd vorig jaar zelfs enige tijd vastgehouden door de politie, maar die kon het bewijs niet rond krijgen.

Een paar weken geleden, op 4 mei, stond rond 1.30 uur in de nacht alweer een auto in brand. De buurt is het zat en op straat wordt Linda Begeman naar eigen zeggen nog steeds nagewezen als de dader. Tegenover onze krant ontkent zij overigens keer op keer met de branden te maken te hebben. Afgelopen zaterdag verscheen in Dagblad van het Noorden een uitgebreid artikel, waarin Begeman zich voor het eerst met naam en toenaam liet noemen. In het artikel herhaalt zij dat zij met de branden niets te maken heeft gehad en dat ze ernstig lijdt onder de verdenkingen van de buurt.

Linda Begeman overweegt te gaan verhuizen, omdat zij naar eigen zeggen in haar eigen wijk niet meer over straat durft. Onlangs hield de politie een informatiebijeenkomst om de buurt in te lichten over het onderzoek, waarvoor mankracht is vrijgemaakt. Tot nu toe is nog geen zicht op de dader.