Verdachte moordzaak woont in hartje Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

De 20-jarige verdachte van de dubbele moord aan het Jufferpad was tijdelijk in ons land, zijn asielprocedure was afgerond met een tijdelijke verblijfsstatus. Hij woont in Glimmen.

Gisteren rond 14.00 uur was de politie in de laan (adres bij de redactie bekend) waar hij woont en rechercheurs hadden zich toegang verschaft tot zijn woning. Buren werden door de politie ondervraagd over ‘de jongen uit het AZC’. Dit doet vermoeden dat de verdachte persoon ook enige tijd heeft gewoond in het AZC, wellicht zelfs in Onnen.

De verdachte is afkomstig uit oostelijk Afrika, zo zegt de politie. De foto onder toont de voordeur van de verdachte in Glimmen. De deur is zaterdagmiddag door de politie geforceerd en voorzien van briefjes en verzegeling. In Glimmen kwamen volgens een buurtgenoot geregeld mensen uit het AZC te Onnen logeren. De verdachte zou ook in Onnen hebben gewoond, totdat hij een tijdelijke verblijfsstatus kreeg. In die gevallen bemiddelt de gemeente in een woning. In dit geval woont de verdachte in een huurhuis van Woonborg.