Verkeerschaos in Haren door ongeval op A28 – lees meer…

Door: Redactie

16 november 8.50 uur – Het verkeer rondom Groningen staat op dit moment vast. In Haren is de sluiproute ook helemaal volgelopen en staat het verkeer vast tussen Glimmen en Groningen. Vanuit drie richtingen is het verkeer gestremd en dat zorgt voor lange files.

Door een ongeluk op de A7 staat er een file tussen Leek en Groningen. Ook het verkeer op de A28 vanuit Assen loopt vast. Het verkeer wordt ter hoogte van de afritten Vries en Eelde van de weg geleid, waardoor lange files ontstaan op de lokale wegen.

Vrachtwagen

Op de A7 vanaf de Duitse grens staat een file van tussen Hoogezand en het knooppunt Julianaplein. De rechterrijstrook was daar dicht in verband met bergingswerkzaamheden van een kapotte vrachtwagen. De rijstrook is inmiddels weer open.

Bron: rtvn