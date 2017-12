Vernieuwde Blokker in Haren vandaag weer open

Door: Redactie

Na ruim twee weken timmeren, schilderen en verbouwen werd gisteravond tot laat doorgewerkt om de geheel vernieuwde winkel van Blokker in Haren op tijd klaar te krijgen voor de heropening vandaag rond 9.00 uur.

Bedrijfsleider Marcel Posthumus is dolblij dat zijn winkel is vernieuwd, hij gelooft helemaal in Haren als een prima vestigingsplaats voor de nieuwe formule van Blokker. “Haren biedt kansen. Ik voel het zo en ik denk er zo over. Ik heb al jaren geroepen dat in Haren plaats is voor een goede Blokker. En dat ga ik nu bewijzen.” In de Blokker kan zowel ‘gewoon’ worden gewinkeld als online worden besteld. Op de foto onder Marcel Posthumus kort voordat de zaak wegens verbouwing zou worden gesloten. De foto boven toont de vernieuwde winkel, vandaag feestelijk versierd.