Verrassend draaiorgel niet gewaardeerd door boze buurman

Nieuws:

Door: Redactie

Een inwoner van de Anjerlaan wilde op Tweede Pinksterdag in de vroege morgen zijn echtgenote verrassen omdat zij 65 jaar oud was geworden. Daarvoor had hij draaiorgelaar Joris ten Have laten komen, die rond acht uur vrolijke klanken door de straat stuurde.

Een boze buurtbewoner belde de politie en trok later hoogstpersoonlijk de stekker uit het orgel. De goederen raakten even erg verhit en de politie kwam inderdaad ter plaatse, maar de storm was toen alweer wat gaan liggen. De aubade duurde dan ook slechts een half uur.