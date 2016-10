Nieuws:

Door: Redactie

Dinsdagmorgen omstreeks half elf werd de brandweer in Haren op verzoek van de dierenambulance gestuurd naar de Geertsemaweg voor een dier in de problemen.

De dierenambulance had de laatste tijd erg veel meldingen binnen gekregen over een erg verzwakte reiger langs een kant van een brede sloot. Zo ook deze ochtend, omdat het personeel van de dierenambulance niet bij het dier kon komen werd de brandweer ingeschakeld. Met behulp van een loopplank over de sloot ging men naar de overkant om de reiger te kunnen vangen. Eenmaal aangekomen liet de reiger zich niet zomaar pakken en gebruikte zijn laatste krachten om toch nog weg te komen.

Even later zag men de kans om het dier te kunnen redden en dit lukte. Met de reiger in een warm deken is deze snel weer naar de overkant van de sloot gebracht en overgedragen aan de andere collega van de dierenambulance. De reiger is kort hierna met enige spoed overgebracht naar een opvang elders in Groningen.



Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant