Verzwolgen tank van bevrijders nog in de grond – lees meer…

Door: Redactie

In Haren de Krant die deze week verschijnt staat een opmerkelijk verhaal over een Canadese Shermantank, die in april 1945 is weggezonken in de drassige bodem nabij het Paterswoldsemeer. De tank was daar naartoe gereden om een bewoner behulpzaam te zijn, maar tot zijn schrik zag de machinist de tank wegzakken in de drassige veengrond.

Nog steeds zit de tank onder de grond, vermoedelijk op ongeveer vijf meter diepte, omdat daar een steviger zandlaag zou zijn. Onlangs kocht iemand het perceel grond en kreeg pas toen te horen dat ‘hij zojuist een Shermantank had gekocht’. De eigenaar kan er wel om lachen en sluit niet uit dat hij nog eens gaat graven.

Een Shermantank in goede staat doet in de handel nog twee á drie ton in euro’s. Maar los van de financiële waarde is het interessant, omdat de tank als het ware is geconserveerd in de staat zoals die Groningen heeft bevrijd.

Meer hierover in Haren de Krant. Die verschijnt woensdag a.s. tot en met vrijdag a.s.