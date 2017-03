Vespers in Dorpskerk

Nieuws:

Door: Redactie

Op 9 april, 14 mei en 11 juni worden in de Dorpskerk te Haren drie vespers gehouden met thema’s en liederen uit de Reformatietijd en daarmee verband houdende muziek. De Reformatie bracht een omwenteling in de geloofsbeleving van de mensen en in hun denken over de kerk en over de kerkdienst. Een schat aan liederen en muziek is daarvan het gevolg geweest. In deze vespers, met ieder een eigen karakter passend bij de tijd van het jaar, willen u daar iets van laten meemaken.

De vespers beginnen telkens om 17.00 uur en duren tot 17.50 uur. In de vesper van 9 april en 11 juni ziet u Ds. Rudolf Oosterdijk. Op 14 mei is Ds. Reinier Kleijer de voorganger. In de drie vespers is Jan Arjen Mondria de organist.

Op zondag 9 april, Palmzondag is het thema ‘de weg langs het kruis’. Maarten Luther zette een eigen accent in de zogenaamde verzoeningstheologie. Hoe bracht Jezus een nieuwe relatie tussen God en mens? Luther gebruikte daarvoor de uitdrukking ‘de vrolijke ruil’. Zijn denken over de verzoening is de inspiratie voor deze vesper. Lied 409 Lam van God onschuldig heeft een centrale plaats in de vesper en we luisteren naar O Lamm Gottes Unschuldig (BWV 656, 1,2 en 3) van Joh. Seb. Bach.