Vier Mijl was weer prachtig evenement waar Haren graantje van meepikt

Door: Redactie

De Vier Mijl 4 you zaterdag en de Vier Mijl op zondag waren weer evenementen van formaat. Haren pikt een graantje mee als startplaats aan de Kromme Elleboog. Maar liefst 23.000 lopers startten daar gisteren tussen 13.00-15.00 uur. Het startschot van de wedstrijdlopers werd gelost door CvK René Paas. Haren was even het centrum van de sportwereld in onze regio.

De sporen van de Vier Mijl zijn aan de Kerklaan te zien. Romantici zullen er de schoonheid van inzien, anderen zullen zich storen aan zoveel afval en troep. Vandaag begint de schoonmaakoperatie.